Сербия направит мощности ВПК в производство дронов

Президент Сербии Вучич заявил, что республика не может ввозить оружие из за границы Фото: REUTERS

Сербия направит производственные мощности военной промышленности на создание беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания о результатах работы Армии Сербии за 2022 год.

"В предстоящий период мы сосредоточим наше производство прежде всего на беспилотных летальных аппаратах и дронах", - сказал президент республики.

Из-за проведения спецоперации Россией в Украине Сербия не можем ввозить оружие и снаряжение, как это планировали и оплачивали ранее, отметил Вучич. В связи с этим он призвал как можно быстрее "переориентироваться на собственные силы".

Напомним, Сербия планирует снизить зависимость от газа из России за счет поставок энергоносителя из других стран. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Негре.

Министр подчеркнула, что на разработку проектов по доставке газа из других стран уйдут сотни миллионов евро. Она уточнила, что речь идет об энергоносителе из Азербайджана, а также проект соединения с терминалами в Греции.

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