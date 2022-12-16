Сербия намерена снизить зависимость от российского газа за счет поставок из других стран

Министр энергетики Сербии Негре подчеркнула, что на разработку проектов по доставке газа из других стран уйдут сотни миллионов евро Фото: REUTERS

Сербия планирует снизить зависимость от газа из России за счет поставок энергоносителя из других стран. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Негре, слова которой цитирует издание Bloomberg.

"Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, но для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте", - сказала она в интервью агентству.

Министр подчеркнула, что на разработку проектов по доставке газа из других стран уйдут сотни миллионов евро. Она уточнила, что речь идет об энергоносителе из Азербайджана, а также проект соединения с терминалами в Греции.

Негре подтвердила, пишет Bloomberg, что в настоящее время Белград рассматривает возможность присоединения к инфраструктуре Северной Македонии. По предварительной оценке стоимость проекта обойдется Сербии в 80 млн евро. Проект с Албанией находится пока на начальной стадии и заключается в строительстве запланированного СПГ-терминала на побережье Адриатического моря.

"Как только мы обеспечим подключение к потокам [газа] из альтернативных источников, мы будем меньше зависеть от России", - отметила министр, говоря о планах подключения к Трансадриатическому газопроводу TAP, который связан с Трансанатолийским газопроводом (TANAP).

Напомним, президент Сербии Александр Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о максимально низкой цене на газ для страны.

"Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе", - рассказал Вучич.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вучич заявил, что Сербия ведет переговоры о новом долгосрочном контракте с "Газпромом". Сербский лидер отметил, что хотел бы закупать газ по прежней цене - 270 долларов за тысячу кубических метров.