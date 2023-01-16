Европарламент намерен лишить четырех депутатов неприкосновенности

Депутаты ЕП подозреваются в коррупции и растрате бюджета Фото: REUTERS

Европарламент намерен инициировать процедуру отзыва депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, которые подозреваются в коррупции и растрате бюджета. Об этом сообщает пресс-службы ЕП.

"В соответствии с запросами бельгийских властей и Европейского прокурора, Европарламент планирует запустить процедуры рассмотрения лишения неприкосновенности четырех евродепутатов", - говорится в публикации пресс-службы.

По данным ЕП, депутат от Бельгии Марк Тарабелла и его коллега из Италии Андреа Коццолино подозреваются бельгийской генпрокуратурой в скандальном деле о коррупции с Катаром. Вместе с тем прокуратура ЕС подозревает депутатов от Греции Ева Кайли и Мария Спираки в мошенничестве, связанном с выплатами надбавок и вознаграждений должностным лицам.

Ранее сообщалось, что глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола в срочном порядке запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета. Такая необходимость возникла после запроса властей Бельгии. При этом, имена депутатов в документе не раскрывались. Однако утоняется, что это связано с обвинений их в коррупции со стороны бельгийских правоохранительных органов.