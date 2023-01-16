Российское посольство назвало неприемлемой ситуацию с кладбищем во Франции

В посольстве РФ заявили, что отказ французского города принимать деньги ставит под угрозу "сохранность могил давно усопших россиян" Фото: REUTERS

Посольство РФ во Франции назвало категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа брать оплату от России за места на одноименном кладбище, где похоронено много известных деятелей российской культуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылку на пресс-службу представительства.

"Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены видные деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции", - приводит агентство слова представителей дипмиссии.

В посольстве РФ заявили, что отказ является неприемлемым и ставит под угрозу "сохранность могил давно усопших россиян". Беспокойство вызывают 23 захоронениях соотечественников. Однако, по агентство отмечает, что на данный момент речи о сносе могил не идет.

"В то же время, согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Напомним, город Сент-Женевьев-де-Буа, где захоронены деятели России, отказался принимать от РФ деньги на возобновление аренды участков на кладбище.

Глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин начал искать другие источники финансирования.

"Мы можем найти 10 или 15 тыс. евро для возобновления на 10 лет аренды 22 участков. Однако (продление) на более длительный срок превысит наши возможности", - пояснил он.