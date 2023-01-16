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НовостиОбщество16 января 2023 12:11

Число сбитых над Севастополем беспилотников возросло до десяти

Елизавета КУЗНЕЦОВА
Михаил Развожаев. Фото: sev.gov.ru

Михаил Развожаев. Фото: sev.gov.ru

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот сбили в понедельник, 16 января, десять украинских беспилотников на Севастополем. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнив, что никаких повреждений объектов нет, а обстановка в городе спокойная.

«ПВО и Черноморский флот сбили десять из десять укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», - написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале.

В пресс-службе главы Севастополя отметили, что еще один беспилотник был сбит в ночь на понедельник, 16 января.

Напомним, ранее губернатор Севастополя заявил о трех перехваченных беспилотников. Как писал сайт KP.RU, Развожаев сообщил, что первый из летательных аппаратов уничтожили в ночь на понедельник, 16 января над Севастопольской бухтой. Позже появилось сообщение и семи беспилотниках.

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