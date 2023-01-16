Замглавы Еврокомиссии заявил, что ЕС начнет совместные закупки газа уже весной 2023 года

В начале весны 2023 года ЕК представит общие потребности по газу в союзе на будущий период Фото: REUTERS

Евросоюз планирует начать совместные закупки газа уже весной 2023 года. Об этом сообщил в замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на первом заседании Энергетической платформы ЕС.

"ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета", - заявил он. По его словам, в начале весны 2023 года ЕК представит общие потребности по газу в союзе на будущий период.

Заседания Энергетической платформы ЕС были предложены для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами ЕС и снижения цен на энергоноситель.

Напомним, Страны ЕС в 2022 году импортировали 101 млн тонн СПГ, что на 58% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают это снижением поставок трубопроводного газа из России.

Таким образом, доля Европейского союза в импорте СПГ составила 24%. Это позволило обойти по этому показателю прежних лидеров: Японию (17%), Китай (15%) и Южную Корею (11%).

Вместе с тем, в начале января представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 83%, что превышает прошлогодние показатели на 13%.

Представитель ЕК Тим Макфи подтвердил, что у ЕС "здоровый уровень газа" в хранилищах к началу 2023 года, однако, подготовку к следующему зимнему сезону он назвал "вызовом" для Европы, предрекая трудности с пополнением запасов.