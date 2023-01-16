Глава Минобороны Сербии заявил о запрете гражданам участвовать в российско-украинском конфликте

Министр обороны Сербии Вучевич заявил, что добровольцев из республики будут ждать правовые последствия за участие в конфликте Фото: REUTERS

Сербским добровольцам запрещено участвовать в конфликте с РФ на стороне Украины, в противном случае они будут отвечать перед законом. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Наши спецслужбы - и военные, и гражданские - следят и анализируют все данные, не могу сказать вам что-то новое. Наше государство ясно запрещает участие граждан Сербии в любом конфликте в других странах, так что это повлечет правовые последствия, когда они (добровольцы) смогут отвечать перед государственными органами Республики Сербия", - сказал он.

Вучевич завил, что хотел бы видеть глобальную стабилизацию ситуации и, в частности, в Украине. Тем не менее, по его словам, армии Сербии и МВД всегда ждут храбрых людей.

Также сегодня стало известно, что Сербия направит производственные мощности военной промышленности на создание беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания о результатах работы Армии Сербии за 2022 год.

Из-за проведения спецоперации Россией в Украине Сербия не можем ввозить оружие и снаряжение, как это планировали и оплачивали ранее, отметил Вучич. В связи с этим он призвал как можно быстрее "переориентироваться на собственные силы".

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