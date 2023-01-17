В России Минфин предложил передавать конфискованные товары МЧС и Минобороны

В России могут разрешить передачу конфискованных товаров легкой промышленности для использования в качестве гуманитарной помощи в МЧС и Минобороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных в рамках административных дел товаров легкой промышленности на гуманитарные и оборонные цели. Об этом сообщает РБК.

Законопроект был предложен Минфином, правительственная комиссия одобрила его 16 января.

Сейчас конфискованные по делам об административных правонарушениях товары легкой промышленности передаются Росимуществу для безусловного уничтожения. Документ предполагает возможность передачи их Минобороны или МЧС и таким образом вовлекать конфискат в хозяйственный оборот.

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