Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая уменьшилось на 850 тысяч человек Фото: REUTERS

По итогам 2022 года население Китая уменьшилось на 850 тысяч человек и составило 1 411 750 000 человек. Это произошло впервые с 1961 года.

"К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года", - говорится в сообщении Государственного статистического управления КНР.

Из материалов статистики следует, что в стране проживают 722,06 миллиона мужчин и 689,69 миллиона женщин. Около 62% населения - это люди в трудоспособном возрасте, 14,9% - пенсионеры.

Как ранее писал сайт KP.RU, Индия способна обогнать Китай по численности населения уже весной этого года. Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций (ООН), Индия станет самой густонаселенной страной в мире уже 14 апреля 2023 года.

Демографический всплеск на территории Индии начался около в 2010 года. По оценке экспертов, прирост населения будет продолжаться до 2050-х годов, но его пик придется на период с 2030 по 2040.