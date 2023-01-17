Шойгу проинспектировал штаб группировки "Восток" в зоне СВО

Министр обороны Шойгу заслушал доклад командования группировки восток о ходе спецоперации Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции в Украине и выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Особое внимание в ходе работы Министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - говорится в сообщении. Министр Шойгу принял отчет Мурадова о текущей обстановке и совместных скоординированных действиях группировок войск на других направлениях, а также заслушал выступления командующих формированиями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях по линии соприкосновения.

Вместе с тем глава Минобороны РФ выразил благодарность военнослужащим за мужественное выполнение задач спецоперации.

"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", -сказал Шойгу.

По итогу своего визита в Сергей Шойгу вручил государственные награды военным за "проявленные самоотверженность и героизм" в ходе выполнения задач спецоперации.

Напомним, 11 января 2023 года, Глава Минобороны Шойгу произвел ряд назначений на руководящие должности в рамках спецоперации РФ.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", - сообщали в ведомстве.

Основной целью кадровых назначений, по словам Минобороны, является расширение масштаба решаемых задач, повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления ВС РФ, а также "необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил".