Шойгу назначил Валерия Герасимова Командующим Объединенной группировкой войск

Шойгу произвел новые назначения руководства СВО 11 января 2023 года Фото: REUTERS

Глава Минобороны России Сергей Шойгу произвел ряд назначений на руководящие должности в рамках спецоперации РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Вместе с тем Шойгу назначил заместителями Герасимова главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима.

Основной целью кадровых назначений, по словам Минобороны, является расширение масштаба решаемых задач, повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления ВС РФ, а также "необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил".

Напомним, вчера министр обороны Шойгу сделал ряд заявлений, согласно которым Россия намерена развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются гарантом ее суверенитета, расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году, доработает снаряжение и тактическую экипировку российских военных до самого высокого уровня и другое.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)