Рогов заявил, что ВСУ строят оборонительную линию в Запорожской области

Глава совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ готовятся к обороне подконтрольной части региона Фото: REUTERS

Армия Украины приступила к строительству фортификационную линию в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам ВСУ готовятся к обороне подконтрольной части региона.

"Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года", - утверждает Рогов.

По его словам, ВСУ возводят несколько линий обороны, в том числе и ближайший пригород Запорожья.

Напомним, власти Запорожской области не применяют никаких мер по отношению к местным жителям, которые дожидаются прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире телеканала "Крым-24" врио главы региона Евгений Балицкий 16 января 2023 года.

По его словам, если же такой человек уличен в экстремизме, его ждет выдворение после двухнедельных обязательных работ в виде рытья окопов.