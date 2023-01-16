Балицкий сообщил, что в Запорожской области не трогают тех, кто ждет прихода ВСУ

Евгений Балицкий. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Власти Запорожской области не применяют никаких мер по отношению к местным жителям, которые дожидаются прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире телеканала "Крым-24" врио главы региона Евгений Балицкий в понедельник, 16 января 2023 года.

"Есть такая категория людей, которые ждут, но мы их не трогаем, даем время подумать", - уточнил Балицкий.

По его словам, если же такой человек уличен в экстремизме, его ждет выдворение после двухнедельных обязательных работ в виде рытья окопов.

"Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение", - уточнил врио губернатора.

Напомним, власти Запорожской области начали депортировать из региона на Украину неблагонадежных граждан за ведение подрывной деятельности еще с сентября 2022 года.

Например, один из выдворенных граждан использовал административный ресурс для организации несанкционированных митингов, а также финансировал средства массовой информации, которые призывали к диверсионной и террористической деятельности в регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета региональной администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил журналистам, что Запорожской области завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений.

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