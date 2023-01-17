Глава Минюста Турции Боздаг призвал Швецию соблюдать соглашения для получения поддержки Анкары в НАТО

Министр юстиции Турции Боздаг заявил, что республика не поддержит Швецию в НАТО, если страна будет игнорировать антитурецкие провокации Фото: REUTERS

Швеции не следует ожидать поддержки Турции в ратификации заявки на членство в НАТО, так как страна игнорирует антитурецкие "провокации террористов", заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг агентству Anadolu. "Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - цитирует издание слова министра. Боздаг напомнил о трехсторонних соглашениях между Турцией, Финляндией и Швецией, которые они подписали на полях саммита НАТО в Мадриде.

"Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний", - заявил министр.

11 января 2023 года в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд высказываний и жестов в отношении нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В этой связи вчера, 16 января 2023 года, финская сторона заявила, что не получила от Турции списки новых лиц для экстрадиции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По мнению министра, новые требования Турции об экстрадиции сторонников РПК связаны с акцией протеста в Швеции 11 января.