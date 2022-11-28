Глава МИД Турции объявил о встрече с коллегами из Финляндии и Швеции по НАТО 29 ноября

Трехсторонняя встреча состоится в Бухаресте 29 ноября 2022 года, заявил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по процессу о вхождении в НАТО. О планах турецкого представительства сообщил телеканал NTV. Встреча состоится в Бухаресте 29 ноября 2022 года.

"Завтра в Бухаресте состоится трехсторонняя встреча с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии. Процесс продвигается позитивно, но еще есть шаги, которые необходимо предпринять. Проблемы с Финляндией не так уж велики. У нас в Швеции больше проблем. Швеция - та страна, которая должна предпринять больше шагов", - сказал Чавушоглу.

Напомним, сегодня, 28 ноября 2022 года, глава правительство Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не одобрили только Венгрия и Турция.

Мевлют Чавушоглу заявлял ранее, что Финляндия и Швеция не выполнили условия Турции, необходимые для вступления в НАТО.

Напомним, основное требование Турции, которое не раз озвучивалось представителями страны, выдать 73 члена Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и Отрядам народной самообороны, которые, по мнению Анкары, укрываются в Швеции и Финляндии. Власти Турции обвиняют этих людей в террористической и подрывной деятельности против страны. Только после выполнения этих требований Анкара готова дать свое согласие.

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