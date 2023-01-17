Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику спецоперации Алмазу Сафину

Президент РФ Путин посмертно наградил военнослужащего Сафину за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание "Героя России" участнику спецоперации в Украине Алмазу Сафину. Информацию об этом подтверждает соответствующий документ на сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ "О присвоении звания Героя Российской Федерации старшине Сафину А.М." президент Путин подписал 17 января 2023 года.

Напомним, сегодня, 17 января 2023 года, министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции в Украине.

Сафин Алмаз Минигалеевич. Фото: Официальный телеграм-канал главы Альшеевского района

Вместе с тем глава Минобороны РФ выразил благодарность военнослужащим за мужественное выполнение задач спецоперации.

"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", -сказал Шойгу.

По итогу своего визита в Сергей Шойгу вручил государственные награды военным за "проявленные самоотверженность и героизм" в ходе выполнения задач спецоперации.