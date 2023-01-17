Схрон с минами, боезарядами и взрывчаткой нашли в лесу под Мелитополем Фото: REUTERS

Правоохранительные органы нашли тайник с минами, боезарядами для гранатометов, а также взрывчаткой в лесу под Мелитополем. Об этом говорится в Telegram-канале ГУВД Запорожской области.

«Сотрудниками кинологической службы полиции с использованием служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами», - сказано в заявлении, где уточняется, что тайник был обнаружен в земле в лесу в окрестностях поселка Новое, который расположен в Мелитопольском район.

Отмечается, что в данном тайнике было найдено 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, девять противотанковых мин, девять килограммов тротила, три механических запала, а также боеприпасы. ГУВД Запорожской области также сообщает, что данный схрон был обнаружен благодаря оперативной информации.

Напомним, в конце прошлого года спецслужбы России обнаружили схрон диверсантов, где находились различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов. Тайник нашли в пригороде Луганска.

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