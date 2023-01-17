РИА Новости: российские разведчики ликвидировали диверсионную группу ВСУ

Разведка РФ засекла активность диверсионно-разведывательной группы с помощью тепловизора и ликвидировала Фото: REUTERS

Разведчики 3-го гвардейского батальона спецназначения ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в РИА Новости. По данным агентства, ДРГ Украины обнаружили при попытке пересечь линию соприкосновения в зоне СВО, где на данный момент наблюдается наименьшая интенсивность столкновений.

В РИА предполагают, что ночь и лесное покрытие местности скроет передвижение группы, однако разведка РФ засекла активность ДРГ с помощью тепловизора и ликвидировала с помощью ПТРК "Корнет".

Напомним, 28 декабря 2022 года, Вооруженные силы России уничтожили диверсионную группу Украины на Южнодонецком направлении. Об этом отчитался официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Там же российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригаде ВСУ и иностранных наемников в районе города Угледар. В результате противник потерял более 70 человек, пять боевых бронированных машин и два пикапа, уточнил Конашенков.

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