В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполняют обязательства перед Анкарой по НАТО

Министр национальной обороны Акар подчеркнул, что Турция решительно осуждает акцию сторонников террористической организации Фото: REUTERS

Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия не исполнили обязательства перед Анкарой по членству в НАТО. Об этом пишет со слов политика газета Hürriyet. "Мы видим то, как Швеция и Финляндия не выполняют свои обязательства по меморандуму. Мы ожидаем конкретных шагов по прекращению поддержки террористических организаций и снятию экспортных ограничений", - заявил Акар.

По его словам, борьба с терроризмом находится в пристальном фокусе турецкого общественного мнения. Министр подчеркнул, что Турция решительно осуждает акцию сторонников террористической организации против "президента 70-летней страны-члена НАТО" в Швеции, "которая хочет вступить в НАТО". Акар призвал Стокгольм "принять незамедлительные меры".

Сегодня также министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки Турции в ратификации заявки на членство в НАТО, так как страна игнорирует антитурецкие "провокации террористов".

11 января 2023 года в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд высказываний и жестов в отношении нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В этой связи вчера, 16 января 2023 года, финская сторона заявила, что не получила от Турции списки новых лиц для экстрадиции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По мнению министра, новые требования Турции об экстрадиции сторонников РПК связаны с акцией протеста в Швеции 11 января.

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