Депутат Белик сообщил, что последние атаки дронов ВСУ на Крым осуществлялись из Одессы

Российские ПВО справляются с уничтожением беспилотников ВСУ Фото: REUTERS

Последняя массовая атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым была осуществлена с территории Одессы. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей по защите полуострова, уничтожив все 11 украинских дронов.

"Одесса стала трамплином для атак украинских беспилотников на территорию полуострова, но перешагнуть через крымский рубеж ПВО им не удалось, - уточнил Белик. - Даже массированные атаки на сегодня отбиваются".

По его словам, российские ПВО продемонстрировали приспособленность к "массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей".

Как ранее писал сайт KP.RU. системы ПВО и Черноморский флот сбили в понедельник, 16 января, десять украинских беспилотников на Севастополем. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнив, что никаких повреждений объектов нет, а обстановка в городе спокойная.

Это уже не первая атака на Севастопольскую военно-морскую базу Черноморского флота России. Вооруженные формирования киевского режима ранее уже совершали нападения с помощью воздушных и морских боевых дронов, но все тщетно.

Напомним, власти Севастополя продлили "желтый" уровень террористической опасности в Севастополе еще на две недели, до 26 января 2023 года.

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