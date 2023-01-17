Шойгу объявил о проведении масштабных изменений в российской армии с 2023 по 2026 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации заявил о масштабных изменениях в российской армии, в том числе, увеличение ее численности до 1,5 млн человек, в период с 2023 по 2026 годы.

«Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 - 2026 годов», - сказано в заявлении главы российского военного ведомства.

Как отмечается в сообщении Шойгу, такие изменения потребуют от всех заместителей главы Министерства обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил РФ, командующих войсками военных округов, а также Северным флотом и родами войск ВС России принять «соответствующие компетентные решения».

Напомним, сегодня, 17 января, Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» в зоне проведения специальной военной операции, заслушав доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

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