Президент Польши заявил, что отдал Украине почти все зенитно-ракетные комплексы Piorun Фото: REUTERS

Варшава передала Киеву почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun. Такое заявление во вторник, 17 января, сделал президент Польши Анджей Дуда, выступая в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Мы выслали практически все наши Piorun. Piorun – для борьбы с воздушными судами», - заявил польский лидер, не уточнив при этом точное число поставленных Киеву зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 16 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прилетел в ФРГ для того, чтобы убедить немецких политиков в важности передать Украине танки Leopard, выразив при этом надежу, что Берлин передаст значительное число этих танков. Кроме того, как писал сайт KP.RU, глава польского правительства уточнил, что перед тем, как направить Киеву танки Leopard Варшава должна получить на это согласие Берлина.

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