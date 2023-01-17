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НовостиПолитика17 января 2023 9:47

Владимир Путин назначил новым послом России в Брунее Михаила Баранова

Предыдущий посол в Брунее Владимир Гончаренко умер в марте 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин назначил новым послом России в Брунее Михаила Баранова

Владимир Путин назначил новым послом России в Брунее Михаила Баранова

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Баранова новым российским послом в Брунее. Данный указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 января 2023 года.

«Назначить Баранова Михаила Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Бруней-Даруссалам», - сказано в соответствующем документе, который был подписан во вторник, 17 января.

Ранее Михаил Баранов занимал должность заместителя директора первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Предыдущий российский посол в Брунее Владимир Гончаренко умер в марте прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе, 12 января, российский лидер освободил от должности постпреда Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, а на этот пост был назначен Ринат Аляутдинов.