За сутки в России госпитализированы с ковидом 877 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России за прошедшие сутки выявлено 4042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным на вторник, 17 января 2023 года, наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 1124 заболевших. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 663 человек, на третьем Свердловская область – там 194 новых случая.

Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки скончались 45 человек, а госпитализированы с ковидом 877 пациентов. Выздоровело от коронавирусной инфекции 4933 человека.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 21 864 944 случая заражения инфекцией. Умерли 394 483 пациента, выздоровели от COVID-19 21 283 039 раз.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 12 января, в России выявили первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен». Субвариант штамма коронавируса "Омикрон" XBB.1.5 был обнаружен в Пензенской области.