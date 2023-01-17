Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Давосском форуме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе поставки танков Киеву вместо экономических вопросов.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву», - написал политик в своем Telegram, отметив, что ранее на форуме в швейцарском Давосе «другое обсуждали».

По словам Медведева, в таком случае это хорошо, что на сегодняшний день на этом форуме «нет ни российского, ни китайского бизнеса».

Напомним, среди прочего, выступая на ВЭФ, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передала Украине почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.