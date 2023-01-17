Рогов заявил о создании на заводах в городе Запорожье баз нацистов "Азова"* и бункеров

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Рогов заявил о подготовке ВСУ к обороне на Запорожском направлении Фото: REUTERS

В ходе возведения фортификационных сооружений со стороны Украины происходит создание баз признанной в РФ экстремистской организации "Азов"*, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Своей точкой зрения он поделился с "Радио комсомольской правды".

"Они (ВСУ) готовятся к обороне, причем, основная часть этой линии обороны, помимо передовой на линии боевого соприкосновения, строится в ближайших пригородах города Запорожья и непосредственно уже в городской застройке на крупных машиностроительных предприятиях", - сообщал Рогов

Вместе с тем он утверждает, что на металлургических уже созданы базы боевиков подразделений типа "Азова". По его данным, они размещаются на "Запорожстали", "Запорожкоксе" и других.

"А теперь уже очередь дошла и до крупных машиностроительных запорожских предприятий, где тоже строятся не просто опорные пункты, а пункты управления, пункты командования, завозятся бункеры и ведутся серьезные работы, помимо пригорода с линии боевого соприкосновения", - пояснил Рогов. Он также отметил, что значительная часть войск президента Украины Владимира Зеленского были переброшены на восточное направление: "это части 56-й бригады, 65-й и 55-й артбригады из Запорожья, из 128-й из Закарпатья, горной, стрелковой". Переброска, по словам Рогова свидетельствует о том, что ВСУ пытались удержать восточный фронт, а южный, каковым по сути является Запорожская область, "немножко подоголили".

Вместе с тем Рогов утверждает, что члены экстремистских организаций силой удерживают на линии фронта подразделения ВСУ.

"Сейчас все чаще, слава богу, по два, по пять, по десять, по пятнадцать даже человек переходят на мирную сторону и, пользуясь вашим эфиром, я еще раз призываю их это делать – спасать жизни, потому что нам вместе восстанавливать нашу малую родину – Запорожский край", - резюмировал председатель движения "Мы вместе с Россией".

Сегодня, 17 января 2023 года, Рогов также сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к строительству фортификационной линии в Запорожской области. По его словам, ВСУ возводят несколько линий обороны, в том числе и ближайший пригород Запорожья, что свидетельствует о резком изменении тактики. Рогов отметил, что до недавних пор ВСУ готовились лишь к наступлению.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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