Министр экономики Германии Хабек предрек миру новые торговые войны

Роберт Хабек Фото: REUTERS

Министр экономики Германии Роберт Хабек прогнозирует возникновение новых торговых войн. Об этом чиновник заявил в эфире радио Deutschlandfunk в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Опасность очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса", - подчеркнул Хабек.

Глава немецкого Минэкономики также выразил обеспокоенность распадом мира на "частные и властные центры".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой кризис 2008 года, выразил мнение, что мировой экономике грозит глубокая и продолжительная рецессия.

По его оценке, подобная ситуация возникнет в связи с чрезмерно высокими задолженностями государств. Он отметил, что их уровень вырос с 1999 года до 350% мирового ВВП. Такое положение значительно ограничивает возможности центральных банков по проведению антикризисной политики, так как регуляторы не могут повышать процентные ставки до уровня, необходимого для борьбы со спадом в экономике, объяснил эксперт.