Путин заявил о хороших прибылях газовых компаний России в 2022 году Фото: REUTERS

Газодобывающие компании России в прошлом году получили хорошие прибыли благодаря росту цен на газ, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мировые цены на газ существенно выросли из-за действия западных стран, и в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Вместе с тем объемы добычи природного газа российскими компаниями снизилась на 11,8%, отметил президент.

Как писал сайт, ранее вице-премьер России Александр Новак отчитался об итогах работы топливно-энергетического комплекса за 2022 год. По его словам, российский ТЭК продемонстрировал устойчивость к внешним вызовам и стабильную работу. Добыча нефти по итогам прошлого года выросла на 2%,а экспорт – на 7%. Доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%.