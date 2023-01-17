Бабушка шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема умерла после ареста внука Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема умерла после ареста своего внука.

Как рассказала Маргарита Симоньян, бабушка журналиста «давно и тяжело болела», а ее внук прилетел в Ригу именно для встречи со своей родственницей, но был задержан «ровно в тот момент, когда он собирался поехать к бабушке в больницу», предъявив ему обвинения в нарушении санкционного режима.

«Ребенком Таисия Ильинична пережила голод в нацистском концлагере Саласпилс … А ареста внука пережить не смогла», - отмечает журналистка в своем Telegram-канале.

Напомним, как сообщила служба госбезопасности Латвии, шеф-редактора Sputnik Литва задержали по подозрению в нарушении санкций Европейского союза. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала международные структуры пресечь творимые Ригой беспредел после задержания Касема и назвала это задержание «местью диктаторских режимов».