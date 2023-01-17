Путин разрешил некоторым компаниям принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах в сфере энергетики, а также машиностроения и торговли. Теперь органы управления данных компаний получают право принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.

В документе, опубликованном во вторник, 17 января, особый порядок принятия решений будет устанавливаться, если против владельцев или бенефициаров компании другими странами или же международными организациями были введены санкционные ограничения. Также особый порядок может устанавливаться, если у иностранных лиц, которые связаны с недружественными странами, есть акции в уставном капитале данной компании, однако они не превышают 50%.

Вместе с тем выручка организации за год, предшествующий решению, должна быть больше 100 млрд рублей.

Напомним, в начале декабря прошлого года российские правительство ввело пошлины на ввоз средств личной гигиены, а также оружие из недружественных стран.