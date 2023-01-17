Офис Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника Фото: ru.wikipedia.org

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советник главы офиса.

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, «офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника». Соответствующий приказ подписала руководитель аппарата офиса Мария Витушок, уточняется в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Арестович написал заявление на увольнение, о чем он сообщил в социальных сетях. По его словам, он совершил «принципиальную ошибку», а прошение об отставке является примером «цивилизованного поведения».

Незадолго до этого украинские чиновники обвинили Арестовича во лжи после того, как он признал факт, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске произошло после того, как украинские системы противовоздушной обороны сбили ее.

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