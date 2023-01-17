Reuters: Поставки «Газпрома» в Европу упали на 22% с начала 2023 года

Поставки «Газпрома» в Европу упали на 22% с начала 2023 года Фото: REUTERS

Поставки российского холдинга «Газпрома» в Европу с начала этого года сократились на 22% в сравнении с декабрем 2022.

Данные представлены агентством Reuters, которое сделало подсчеты, основанные на статистике «Газпрома». В них учитывались поставки через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и одну ветку газопровода «Турецкий поток».

Согласно подсчетам, в декабре прошлого года «Газпром» поставлял в Европу 81,9 миллиона кубометров газа в день. С 1 по 15 января 2023 ежедневная прокачка газа упала до 63,7 миллиона кубометров.

Напомним, ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 января 2023 компания вышла на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай. В 2022 году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение. Он подчеркнул, что «по просьбе китайских коллег 31 декабря холдинг вышел на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для этого года.