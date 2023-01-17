Новый глава Минобороны ФРГ Писториус пообещал выложиться на 150% Фото: REUTERS

Борис Писториус, который в этот четверг, 19 января, официально сменит ушедшую в отставку министра обороны ФРГ Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы главой военного ведомства выложиться на 150%, сделав Бундесвер сильным.

«Я хочу сделать бундесвер сильным - для будущих времен», - сказал новый министр в эфире немецкого телеканала Phoenix.

Писториус отметил, что с благодарностью принял оказанное ему доверие, подчеркнув, что даже в мирные времена работа в Министерстве обороны является сложной задачей, а в условиях украинского конфликта, по его словам, это станет более ответственным вызовом.

«Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, в минувший понедельник, 16 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, а сегодня, 17 января, стало известно, что новым главой военного ведомства назначен представитель Социал-демократической партии ФРГ и министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.