Новым главой Минобороны Германии станет соратник Шольца Борис Писториус

После отставки Кристины Ламбрехт пост министра обороны займет Борис Писториус, пишет издание Spiegel Фото: REUTERS

Новым министром обороны ФРГ назначат представителя Социал-демократической партии Германии и министра внутренних дел Нижней Саксонии Бориса Писториуса. Об этом информирует издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

"После отставки Кристины Ламбрехт пост министра обороны займет Борис Писториус", — говорится в материале.

Политик с 2006 по февраль 2013 года был бургомистром родного города, с февраля 2013 года занимает пост министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии.

Издание отмечает, что у Писториуса есть федеральные политические амбиции. В 2019 году он вместе с саксонским министром Петрой Кёппинг баллотировался на пост президента СДПГ, в том числе против Олафа Шольца. В 2017 году он отвечал за внутреннюю безопасность в теневом кабинете тогдашнего кандидата в канцлеры Мартина Шульца.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вчера, 16 января, принял отставку министра обороны страны Кристины Ламбрехт, также сообщается, что он своевременно представит новую кандидатуру на этот пост.

Ранее Ламбрехт подала прошение на имя канцлера страны Шольца о снятии ее с должности, об этом сегодня, 16 января, сообщило агентство DPA. По информации агентства, которому текст документа представило немецкое оборонное ведомство, министр сегодня направила официальное обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросила об отставке.