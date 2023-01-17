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НовостиПолитика17 января 2023 15:21

Депутат Шеремет обвинил президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой войне

Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда, лоббируя поставку Украине танков Leopard, подстрекает к развязыванию третьей мировой войны, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

«Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведет его страну к полному забвению и подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, политика Дуды не отражает мнение и интересы жителей Польши. Как считает Шеремет, оружие, поставленное Украине, может быть использовано против Польши, поскольку украинские нацисты «обязательно придут» на ее территорию для совершения «исторической справедливости» в том виде, в каком они ее понимают.

Напомним, ранее президент пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard в соответствии с соглашениями международной коалиции.