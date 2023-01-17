Друг рассказал о неожиданной реакции Никиты Михалкова на слова Ксении Собчак о его смерти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стала известна реакция Никиты Михалкова на провокационное заявление Ксении Собчак, в котором та предположила, что будет после смерти режиссера. Об этом KP.RU сообщил друг детства Никиты Михалкова актер Александр Адабашьян.

Оказалось, что и в больнице до режиссера дошли эти пересуды. Однако, отреагировал он на них нормально, сдержанно.

«Он слушает только врачей, которые объективно оценивают его состояние. Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях», - сказал актер.

Он отметил, что у Никиты Сергеевича была спокойная реакция даже на слова Собчак. Хотя с телеведущей у него плохие заочные отношения, он это не скрывает.

«Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали», - заметил Адабашьян.

Напомним, 5 января 2023 года Никита Михалков был госпитализирован в больницу, 11 дней режиссеру проводилась интенсивная терапия, после чего ему стало лучше.

Как писал сайт KP.RU, пока Никита Михалков в реанимации боролся с тяжелой пневмонией, а страна переживала за здоровье любимого режиссера, Ксения Собчак решила порассуждать о фигуре мэтра в российской культуре. И сделала это в своем фирменном провокационном стиле, предположив, что будет... после смерти артиста. Многих такой формат рассуждений возмутил - ведь в те дни Никита Сергеевич находился в реанимации, за его жизнь боролись врачи.

Собчак в свойственной ей манере резко осадила критиков, однако за неуместные рассуждения о смерти режиссера извиняться звезда не стала.