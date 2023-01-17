«До выписки еще долго»: Друг детства раскрыл правду о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Друг детства Никиты Михалкова раскрыл правду о его состоянии после выписки из реанимации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госпитализация Никиты Михалкова, случившаяся 5 января, породила множество слухов в соцсетях и СМИ. Официальные представители народного артиста утверждали, что он болен обычным гриппом. Но некоторые источники из больницы заявляли о сильной пневмонии, коронавирусе и поражении легких. Точный диагноз Никиты Сергеевича скрывали даже от его родственников. К счастью, спустя 11 дней интенсивной терапии режиссеру стало лучше. Об этом KP.RU друг детства Никиты Михалкова Александр Адабашьян.

- Состояние Никиты Сергеевича значительно улучшилось по сравнению с тем, что было неделю назад. Но пока его не выписывают, еще долго до этого. Хочет поскорее выйти. Сам понимает, что лучше не торопиться, подлечиться. Тем более, сейчас вирусы расшевелились. Нет никакого большого желания вырваться досрочно и опять загреметь обратно. Мы с ним на днях общались по телефону. Бодрый, веселый, в хорошем настроении. Внутрь к нему все еще не пускают, там жесткий карантин. Но он не скучает. Просто так в потолок не смотрит. Активно занимается работой по телефону. Обговаривает планы и по «Бесогону», и по репетициям своей театральной академии, - рассказал актер Александр Адабашьян.

Никите Сергеевичу стало гораздо лучше, и он может дистанционно работать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом режиссер не делится подробностями своего состояния даже с близким товарищем.

- Я так понял, Никиту уже перевели из реанимации. Надзор уже не такой пристальный за ним. На что жалуется? Да не говорит ничего. Небольшой кашель, насморк. Ничего такого, что ограничивало бы его в движениях, - заявил друг детства Никиты Михалкова.

До режиссера быстро дошли слухи о том, что некоторые звезды успели «похоронить» его. Напомним, ранее громкий скандал вызвало заявление Ксении Собчак, написавшей в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о том, что Михалков в реанимации. Светская львица рассуждала, что будет после смерти легенды.

- По нынешним временам у Никиты Сергеевича нормальная реакция на все эти слухи. Это его не напугало, - уверяет Александр Адабашьян. – Он слушает только врачей, которые объективно оценивают его состояние. Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях. У Никиты была спокойная реакция даже на слова Ксении Анатольевны Собчак. Хотя с ней у него плохие заочные отношения, он это не скрывает. Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали.

Заявления Ксении Собчак не волнуют Никиту Михалкова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что на днях Никита Михалков сам обратился к поклонникам в своем официальном Telegram-канале «Бесогон» и поблагодарил за множество сообщений с пожеланиями здоровья. Кроме этого режиссер написал открытое письмо после того, как его включили в санкционный список Евросоюза. По его словам, он не считает цивилизованным, что западные чиновники запрещают ему высказывать личное мнение.

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