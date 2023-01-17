Нидерланды допускают передачу Украине ЗРК Patriot Фото: EAST NEWS

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказали источники, знакомые с вопросом.

По информации Bloomberg, окончательное решение по поставкам комплексов Киеву будет принято в ближайшее время. В то же время представитель Министерства обороны Нидерландов Саша Лухофф отметил, что Амстердам постоянно ищет способы оказать Украине военную поддержку.

Тем временем Германия начала переброску специалистов, обеспечивающих обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшем времени будут передислоцированы в Польшу.

Напомним, Соединенные Штаты направят Украине дополнительную военную помощь на 1,85 миллиарда долларов. Этот очередной пакет вооружения включает поставку систем Patriot. Сайт KP.RU разбирался, повлияют ли поставки Киеву ЗРК Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия.