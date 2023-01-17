Энергетическая компания Wintershall Dea решила покинуть российский рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea приняла решение полностью покинуть российский рынок.

«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил решение правления о выходе из бизнеса в России. Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил», – сообщается на сайте компании.

Как объяснил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен, что компания считает нецелесообразным продолжение своей деятельности в России, поскольку введенные в правительством РФ ограничения в отношении западных компаний и вмешательство в деятельность совместных предприятий «сделало невозможным» деятельность Wintershall Dea в стране.

Компания выйдет из российских после исполнения действующих обязательств. Убыток от списания активов в РФ оценивается в 5,3 миллиарда евро.

Как писал сайт KP.RU, правительство России установило предельные цены, выше которых холдинг «Газпром» не сможет покупать голубое топливо и услуги у своих западных партнеров по совместным предприятиям. Речь идет о компаниях OMV и Wintershall Dea.

Распоряжение правительства распространяется на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года и применяются до 1 октября 2023.