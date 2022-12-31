Правительство РФ установило для «Газпрома» предельные цены на закупку газа у западных партнеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России установило предельные цены, выше которых холдинг «Газпром» не будет покупать голубое топливо и услуги у своих западных партнеров по совместным предприятиям.

Речь идет о компаниях OMV и Wintershall Dea. Согласно распоряжению кабмина, опубликованному на портале правовой информации, предельная цена на покупку газа, добытого на залежах Уренгойском месторождении составит 2 550 рублей за тысячу кубометров. Предельная цена на покупку газового конденсата на этом месторождении установлена на уровне 16 370 рублей за тонну.

Что касается предельной цены на покупку газа с Южно-Русского месторождения, то она установлена на уровне не более 2 390 рублей за тысячу кубометров до входа в магистральный газопровод и не более 5 464 рублей после.

Уточняется, что распоряжение правительства распространяется на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года и применяются до 1 октября 2023.

Напомним, страны Евросоюза 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает исполнение обязательств «Газпрома» и его дочерних компаний перед организациями, связанными с «недружественными странами».