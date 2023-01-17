Экоактивистку Грету Тунберг задержали во время протестов в Германии

Грету Тунберг задержали во время акции экоактивистов в Германии. Фото: REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана во вторник 17 января в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции. Тунберг принимала участие в многотысячной акции протеста не западе ФРГ в деревне Лютцерат неподалеку от угольной шахты.

По официальным данным, были задержаны 10 тысяч экоактивистов. В то же время организаторы акции заявили о 35 тысячах задержанных.

Напомним, десятки тысяч людей приехали в немецкую деревню Лютцерат на демонстрацию, созванную климатическими активистами и экологическими организациями, чтобы выступить против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Протестующие, среди которых была и шведская экоактивистка Грета Тунберг, прибыли не только из разных уголков Германии, но и из соседних стран, таких как Австрия и Нидерланды. Подробности здесь на KP.RU.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание экоактивистки Греты Тунберг в Германии. Дипломат поинтересовалась, когда Евросоюз введет санкции против руководства германского МВД.