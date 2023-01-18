Стало известно расписание Путина во время визита в Санкт-Петербург 18 января 2023 года Фото: REUTERS

18 января российский президент Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Там глава государства возложит цветы к памятнику “Рубежный камень” в Ленинградской области и к братской могиле и к монументу “Мать-Родина”. Также политик встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и губернатором региона Александром Бегловым.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что президент РФ примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Напомним, 18 января в музее Победы стартует цикл иммерсивных экскурсий "Непокоренный Ленинград". Гости музея во время тематической экскурсии посетят масштабную экспозицию "Подвиг народа". В ней представлены удачное сочетание возможностей кино и театра, а также исторически подлинные декорации и уникальные артефакты.