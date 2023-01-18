США поставит Киеву боеприпасы с американских складов в Израиле

США поставят Киеву боеприпасы со складов в Израиле Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов и Израиля еще в прошлом году заключили соглашение о поставке на Украину 300 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов на израильской территории. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, власти Израиля не хотели портить отношения с Москвой, но пошли на сделку под давлением Вашингтона. При этом Пентагон обязался в срочном порядке восполнить боезапас в случае появления первой необходимости.

Журналисты уточнили, что примерно половина боеприпасов уже перенаправлена в европейские страны, расположенные рядом с Украиной.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Об этом в начале января сообщили в Белом доме. Этот пакет включает, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Соединенных Штатов по-прежнему не предоставили Киеву гарантии безопасности. Он отметил, что Киев пока не получал гарантий безопасности ни от одной страны.

Также ранее сообщалось, что США вынужденно сократит поставки оружия на Украину, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе, об этом заявили аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон.