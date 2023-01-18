Песков заявил, что Украина исключает для себя возможность переговоров с правовой точки зрения

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости о возможности переговоров Москвы и Киева на условиях, озвученных журналистам пресс-секретарем главы Украины Сергеем Никифоровым.

Песков напомнил, что Киев сам принял законы, которые не позволяют вести переговоры с Российский Федерацией.

"Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", - констатировал пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Никифоров заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но только если он будет основан на универсальных принципах международного права. По его словам, эти принципы предполагают уважение к Уставу Организации объединенных наций, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству права.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30 сентября 2022 года, тем же числом датируется и указ Зеленского.