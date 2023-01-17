В офисе Зеленского назвали условия для переговоров с Россией

В офисе Зеленского назвали условия для диалога с Россией Фото: Shutterstock

Украина готова к диалогу с Россией, но только если он будет основан на универсальных принципах международного права, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Как объяснил пресс-секретарь Владимира Зеленского в интервью украинскому изданию «Факты», эти принципы предполагают уважение к Уставу Организации объединенных наций, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству права.

«Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», – сказал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от переговоров по ситуации на Украине и готова договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых развязках.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским лидером подтвердил, что Анкара готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной.