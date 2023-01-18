Володин призвал использовать признания Киева о конфликте с Россией как доказательную базу для международного трибунала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал использовать признания Киева о конфликте с Россией как доказательную базу для международного трибунала.

По его мнению, они заслуживают наказания за свои преступления.

- Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировой конфликт с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления, - написал Володин в своем телеграм-канале 18 января.

Ранее бывший канцер Германии Ангела Меркель в беседе с Die Zeit признала, что Минские соглашения 2014-го были попыткой дать Украине время. И политик указала, что, по ее мнению, Украина и использовала это время.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание экс-канцлера Германии в том, что Запад продавливал Минские соглашения не для их выполнения, а для того, чтобы "дать Украине время", является заявкой на трибунал.