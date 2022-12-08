Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 декабря 2022 11:44

Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель об истинной цели Минских соглашений

Бывший канцлер ФРГ заявила, что документ заключался для того, чтобы "дать Украине время"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Запад продавливал Минские соглашения не для их выполнения, а для того, чтобы "дать Украине время", является заявкой на трибунал. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 8 декабря 2022 года.

"Все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту", - аргументировала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что уже тогда, в 2015 году, представители западных стран знали, что Киев не будет исполнять взятые на себя обязательства. Эти годы использовались не для достижения мира, а для того, чтобы максимально подготовить киевский режим к боевым действиям против Донбасса и России, констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявил, что Запад "имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием" и "игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России".

Напомним, в интервью немецким журналистам Ангела Меркель рассказала, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. При этом Меркель сообщила, что и страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель ответила на вопрос о конфликте на Украине. В частности, журналист спросил о том, исключено ли ее участие в урегулировании ситуации.

Бывший канцлер заявила, что такого вопроса даже "не возникает". По ее оценке, конфликт однажды разрешится переговорами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы?