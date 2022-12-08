Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель об истинной цели Минских соглашений

Мария Захарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Запад продавливал Минские соглашения не для их выполнения, а для того, чтобы "дать Украине время", является заявкой на трибунал. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 8 декабря 2022 года.

"Все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту", - аргументировала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что уже тогда, в 2015 году, представители западных стран знали, что Киев не будет исполнять взятые на себя обязательства. Эти годы использовались не для достижения мира, а для того, чтобы максимально подготовить киевский режим к боевым действиям против Донбасса и России, констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявил, что Запад "имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием" и "игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России".

Напомним, в интервью немецким журналистам Ангела Меркель рассказала, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. При этом Меркель сообщила, что и страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель ответила на вопрос о конфликте на Украине. В частности, журналист спросил о том, исключено ли ее участие в урегулировании ситуации.

Бывший канцлер заявила, что такого вопроса даже "не возникает". По ее оценке, конфликт однажды разрешится переговорами.

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