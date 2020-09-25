В Харьковской области упал самолёт

В Украине самолёт рухнул около проезжей части
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В Харьковской области Украины упал и взорвался самолёт.
РИА Новости сообщает, что полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом. На место выехала следственная группа.
Информации о пострадавших пока нет.
Очевидцы отмечают, что самолёт рухнул около города Чугуев.
Страна.ua сообщает, что разбившийся под Харьковом самолёт - военный АН26. Он перевозил курсантов Харьковского университета Воздушных Сил. Среди них есть погибшие.