Лавров: Речи о переговорах с Зеленским быть не может Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи.

- Начиная с марта, когда мы поддержали просьбу Украины о переговорах и проект урегулирования, Украину "ударили по рукам" и сказали: "Рано!". И западные представители говорили постоянно с тех пор, что рано говорить о переговорах. Нужно, говорят, дать больше вооружения Украине. Столтенберг говорил, что оружие для Украины - путь к миру. Вся эта болтовня западная о том, что они готовы - это все от лукавого, - заявил он.

При этом Лавров добавил, что Запад все решает за Украину без Украины.

- Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить со стороны стран Запада. Но пока их не видим. И слышим, конечно же, в западных столицах "ни слова об Украине без Украины". Это все чепуха, ведь Запад все решает за Украину. Решает - Запад, без Украины, за Украину. И сейчас говорят - нужно еще больше оружия, - рассказал руководитель дипломатического ведомства.