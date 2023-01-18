Стало известно о тайных поставках боеприпасов Болгарии для Украины

Welt: Болгария тайно поставляла боеприпасы Украине весной 2022 года Фото: REUTERS

Болгария тайно обеспечивала Украину боеприпасы весной 2022 года, оказывая до трети военной помощи вооруженным силам страны. Об этом сообщает издание Welt.

"По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии", - рассказал бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков, который занимал пост с декабря 2021 года по август 2022 года.

По его словам, власти Болгарии давали компаниям-посредникам разрешение на экспорт снарядов. Процедура передачи происходила не напрямую в Украину, а заграничным фирмам-посредникам. Перевозка груза происходила через аэропорт польского Жешува в 70 километрах от границы Украины, а также по сухопутным маршрутам через Румынию и Венгрию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил изданию, что Болгария производила поставки снарядов.

"Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент (Украины Владимир) Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы", - рассказал дипломат.

Напомним, власти Болгарии впервые с начала военной спецоперации России в Украине решили направить военную помощь, сообщил министр обороны балканской республики Димитр Стоянов. Отмечается, что главным образом это будут легкие вооружения и боеприпасы. Глава Минобороны Болгарии отметил, что страна не может себе позволить отправку зенитно-ракетных комплексов С-300 российского производства или истребителей МиГ-29 и Су-25, так как должна обеспечить собственную обороноспособность.